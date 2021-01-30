وزير الخارجيّة الإيطالي ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - بحث وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو في إتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بينها ليبيا والتعاون في إطار حلف شمال الأطلسي.

وثمّن دي مايو وبلينكن العلاقات الثنائية الممتازة بين روما وواشنطن، فيما ركزت المكالمة على الملفات الرئيسية، بما في ذلك ليبيا والتعاون في إطار حلف شمال الأطلسي ومكافحة الإرهاب وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني والعلاقات مع موسكو، وفق ما قالت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما.

وجدد دي مايو التأكيد على الصداقة العميقة بين إيطاليا والولايات المتحدة وعلى الرغبة في التعاون أيضا في ضوء الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية لمجموعة العشرين، من أجل إعطاء زخم جديد وفعال لتعددية الأطراف بوسعها توفير إستجابات مناسبة للتحديات العالمية الكبرى، بدءا من مكافحة وباء كوفيد-19، حسبما جاء في المذكرة.

المصدر: آكي