الإمارات تقرر منح جنسيتها للأجانب من المستثمرين والعلماء والأطباء والمهندسين والمثقفين وعائلاتهم

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن إجرائها تعديلات في قانون الجنسية، بما يتيح منح الجنسية وجواز السفر الإماراتي للأجانب من “المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات على حسابه في تويتر، إن الهدف من هذا القرار “هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”.

وأضاف بن راشد أنه “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية، وتم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.

كانت دولة الإمارات قد منحت العام الماضي، لمئات المستثمرين والكفاءات الاستثنائية الإقامة الذهبية التي تحمل مجموعة من المزايا التي تُثري المشهدَ الاقتصادي في المنطقة.