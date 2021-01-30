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إسبانيا تفرض شرطا جديدا على المغاربة الراغبين في السفر إليها بداية من فبراير

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سعيد العمرتي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أوردت الصفحة الرسمية للسفارة الإسبانية بالمغرب، أمس الجمعة، أنه قد تقرر إعادة فرض إجبارية التوفر على تحليلة سلبية كشرط أساسي للسماح بالسفر من المغرب لإسبانيا.

وأوضحت سفارة إسبانيا بالرباط أنه بداية من فاتح شهر فبراير وإلى غاية السابع منه، يتعين على المغاربة الراغبين في السفر لإسبانيا تقديم وثيقة تحاليل PCR سلبية عند الوصول لمختلف المنافذ الحدودية الإسبانية.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في ال 12 من يناير الجاري أن المغاربة الوافدين على ترابها غير معنيين بإبراز وثيقة تؤكد سلبية تحاليل كوفيد 19.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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