حمورو: لائحة الشباب “ليست ريعا” والنقاش الدائر حولها يسعى لتغليط الرأي العام

جدة - عبدالحي حسين - قال رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية حسن حمورو، إن ما يثار من نقاش اليوم، حول لائحة الشباب لا يتعلق بالآلية كإجراء تحفيزي وتشجيعي، وإنما بممارسات للأحزاب السياسية، التي ترشح أبناء قياداتها وأقاربهم، معتبرا أن “النقاش الدائر حول لائحة الشباب يسعى لتغليط الرأي العام، ويحاول صرف النظر عن النقاش الحقيقي، الذي ينبغي أن يتجه الى قضايا كبرى سياسية ومجتمعية”.

وأكد حمورو، خلال مشاركته في برنامج “نقطة الى السطر” عبر أثير الإذاعة الوطنية، مساء الجمعة 29 يناير 2021، أن “لائحة الشباب، أو المقاعد المخصصة للشباب برسم الدائرة الوطنية، وفق التعبير القانوني، ليست هي ما يعاني منه النظام الانتخابي في المغرب، وليست ريعا”، مضيفا أنها “إذا كانت كذلك، فالأولى أن يحارب الريع الأكبر منها، الموجودة أصوله في الصفقات والمؤسسات العمومية وغيرها”.

وشدد عضو المكتب الوطني لشبيبة “المصباح”، بحسب الموقع الإلكتروني لحزبه، على أن النقاش العمومي، ينبغي أن يتجه رأسا نحو أعطاب النظام الانتخابي، بما يمكن من دمقرطته وجعله مترجما لإرادة المواطنين، مسجلا أن “لائحة الشباب أفرزت قيادات سياسية بارزة، من مختلف الأحزاب المغربية، وكان لها أثر بارز في النقاشات والمرافعات البرلمانية”.

وأفاد المتحدث ذاته، أن “هناك تخوفا من أن يكون وراء هذا النقاش ضغط لتمرير مطلب الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب”، مردفا في السياق ذاته، أن “على من يطالبون بإلغاء هذه اللائحة أن يفصحوا عن مواقفهم بكل شجاعة ووضوح وصراحة”.

واعتبر حمورو، أن “تقييم هذه اللائحة، ينبغي أن ينطلق من تشخيص يشارك فيه الجميع على أرضية الأهداف التي تم تسطيرها والتداول فيها خلال مناقشة القانون التنظيمي لمجلس النواب الصادر سنة “2011، مبرزا أن “مسار تأهيل الشباب المغربي وإدماجه في الحياة السياسية، وصل الى مرحلة تتطلب اجراءات اضافية، منها التوافق بين الأحزاب على ترشيح شباب على رأس لوائحها في عدد محدد من الدوائر المحلية”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة المركزية لشبيبة “المصباح”، أن الشبيبات الحزبية في بيانها المشترك، لم تترافع عن اللائحة فقط، وإنما ترافعت عن مطالب سياسية وحقوقية ودافعت على تعزيز حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة، مسجلا أن بعض الأحزاب لا تترك الفرصة للشباب، في وقت تتراجع فيه ثقة الشباب في الأحزاب وفي مؤسسات الدولة وفق تقارير وطنية ودولية.

إلى ذلك، شدد حمورو، على أن “شبيبة العدالة والتنمية، لا تضغط على قيادة الحزب في أي اتجاه يتعلق بحضور الشباب في هيآت الحزب أو لوائح الترشيح، وإنما تشتغل في انسجام مع قيادة الحزب، في إطار ما ينص عليه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وما تنص عليه قوانين الحزب ومساطره الداخلية”.