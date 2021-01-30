طقس السبت.. سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محليا

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بتشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة محليا بالسهول الشمالية والوسطى وبالسهول الداخلية وذلك خلال الليل والصباح.

وستكون الأجواء غائمة في معظم أو بعض الأوقات مع نزول قطرات مطرية ضعيفة محليا فوق كل من مناطق طنجة واللوكوس والريف، ثم ستمتد بعد ذلك خلال الليلة الموالية نحو مناطق الغرب والسايس والأطلس المتوسط، فيما ستكون السماء بباقي الأرجاء الأخرى قليلة السحب أو صحوة بوجه عام.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من الغرب بالواجهة المتوسطية ومن الشمال بالسواحل الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة القوة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط و والماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و21 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون من بين 12 و17 درجة بباقي المناطق الأخرى.