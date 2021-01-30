الصين تنفذ حكم الإعدام بحق مسؤول مصرفي سابق أدين بالفساد

جدة - عبدالحي حسين - نفذت الصين، أمس الجمعة، حكما بالإعدام في حق مسؤول مصرفي أدين بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 260 مليون دولار وتهم فساد أخرى، وفق ما أفاد الإعلام الصيني الرسمي.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن تنفيذ الحكم بحق لاي شياو مين، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة “هوارونغ” الصينية المحدودة لإدارة الأصول، جاء بعد موافقة محكمة الشعب العليا الصينية على القرار.

وأبرزت أنه تمت إدانة شياو مين في اتهامات تتعلق بالفساد، تتضمن قبول أموال وهدايا تزيد قيمتها على 78ر1 مليار يوان (حوالي 276 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه حكم عليه بالإعدام في الخامس من يناير بعد إدانته ب”الكسب غير المشروع والفساد وتعدد الزوجات”، وبعدما تم رفض استئنافه على الحكم.

وذكرت أنه تم طرد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة “هوارونغ”، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول الخاضعة لسيطرة الدولة، من الحزب الشيوعي الصيني في منتصف أكتوبر 2018، وتم فصله من الوظائف العامة بسبب “انتهاكات متعددة”.

وأشارت إلى أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب أكدت أن شياو مين “انتهك مباديء وسياسات العمل المالي، وأن عمليات التوسع في الشركة أسفرت عن انحراف خطير عن نشاطها الرئيسي، إلى جانب أنه سعى للمجد الشخصي وشارك في أنشطة مرفوضة ورفض التعاون في التحقيق”.

كما حضر “مآدب مدفوعة من الأموال العامة وزيارة أندية خاصة ومطاعم فاخرة والسماح للأقارب بالسفر باستخدام الأموال العامة، وانتهك قواعد الحزب الحاكم المكونة من ثماني نقاط بشأن تحسين سلوك الحزب والحكومة”، وفق المصدر ذاته. د/خ ع/