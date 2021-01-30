شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 60 مسلحًا خلال عملية عسكرية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 60 مسلحًا وأصيب 22 آخرون خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمنية في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم، عن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهيرية أمس في مقاطعتي داند وأرغانداب، ما أسفر عن مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين، جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية والمسلحين، مشيرًا إلى إبطال مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها عناصر حركة طالبان على جانب الطرق وتدمير أربع مركبات خلال العملية العسكرية.