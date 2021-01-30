شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مقبرة عمرها 2200 عام في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشف علماء آثار صينيون مقبرة لعائلة ارستقراطية تعود إلى عصر الممالك المتحاربة (475 - 221 عام قبل الميلاد) في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وقال تشو تشينغ كبير علماء الآثار في فريق الأعمال الحفرية - في تصريح اليوم - إن المقبرة تتكون من غرفتين حيث تم دفن ارستقراطي من مملكة "تشو" وزوجته على التوالي، وحفرتين للعربات والخيول وحفرة قرابين أخرى وكذا هياكل جدارية.

وأضاف تشينغ أنه تم اكتشاف عدد كبير من القطع الأثرية في الغرفتين بما فيها أدوات شعائرية وآلات موسيقية وقطع يشم ومجوهرات وأدوات ورنيش، إضافة إلى كوب مطلي، ونحت كبير لوحش يحرس القبور، وطبل مع إطار على شكل طائر.

كما تم العثور على 8 عربات و18 حصانا فى حفرتين للعربات مصاحبتين للمقبرة