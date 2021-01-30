مصر تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة

19 يناير , 2021
سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة مقابل 632 إصابة و48 وفاة يوم الأربعاء.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 164282 حالة من ضمنهم 128440 حالة تم شفاؤها و9169 حالة وفاة".
وكانت مصر قد استهلت يوم الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).
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