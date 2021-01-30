مدير دائرة يبتز موظفة في الأنبار والشرطة المجتمعية تتدخل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة الانبار، اليوم السبت، عن ايقاف عملية ابتزاز مارسها أحد مدراء الدوائر بحق موظفة في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الشرطة المجتمعية في محافظة الانبار التابعة الى دائرة العلاقات والاعلام تمكنت من ايقاف عملية ابتزاز مارسها أحد مدراء الدوائر بحق موظفة مهدداً إياها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".

واضاف البيان ان "المدير اعترف بارتكابه التصرفات والسلوكيات غير الصحيحة بحق الموظفة وتهديدها بنشر الصور بعدما واجهته الشرطة المجتمعية بالأدلة التي تثبت تورطه بهذه الجريمة".

وتابع انه تم "اتخاذ بحقه الاجراءات الأصولية، كما تم حذف جميع الصور التي تخص الموظفة".