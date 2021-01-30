كلوب 'عُقدة' مورينيو

اصل الحكاية من اصل 13 مباراة بين المدربين نجح "كلوب" في إثبات تفوقه على المدرب البرتغالي، حيث حقق 7 انتصارات ولم يفز "مورينيو" الا في انتصارين فقط على حساب "كلوب" ، لتبلغ نسبة انتصارات مورينيو على كلوب 18%، وهي ثاني أسوأ نسبة انتصارات لـ"سبيشال وان"، بعد نسبة انتصاراته ضد رونالد كومان، والتي بلغت 17% فقط، حيث حقق انتصارا وحيدا من أصل 6 مباريات.

واخر فصول الهزيمة كان في الدوري الانكليزي على ملعب توتنهام (3-1).

حيث تحول مورينيهو لفريسة سهلة لكلوب وما يؤكد ذلك اخر 4 مواجهات انتهت كلها للمدرب الالماني كلوب .

فهذه العقدة بدات عندما انتصر المدرب الألماني على مورينيو، عندما كان المدرب البرتغالي مديراً فنياً لريال مدريد، وأطاح به "كلوب" من دوري أبطال أوروبا 2012-2013 ، خلال قيادته لنادي بوروسيا دورتموند الألماني خسر في دور المجموعات ثم تعادل قبل ان يواحهه في نصف النهائي بالنسخة ذاتها ليتلقى خسارة كبيرة (4-1) على ملعبه و الذي اقيل على اثرها من النادي الملكي .

والعقدة ضلت مستمرة في انكلترا حيث عاد "كلوب" ليثبت تفوقه على مورينيو، في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث كان سببا رئيسيا في الاقالة من مانشستر يوناتيد بعد الفوز عليه (1-3) موسم 2018-2019.

وكذلك حقق الفوز على حسابه كمدرب لتشيلسي، وأخيراً مع توتنهام هوتسبير.

الخسارة الاخيرة من ليفر بول لن تطيح بمورينهو من توتنهام بالتاكيد لكنها قد تبعدهم عن سباق اللقب هذا الموسم على الرغم من البداية المميزة في الدوري الانكليزي بكرة القدم . فمتى ينتهي مورينهو من عقدة كلوب ؟؟.