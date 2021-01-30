عتبات كربلاء تتكفل بعلاج جرحى تفجيرات ساحة الطيران

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم السبت، عن تكفلهما بعلاج جرحى الاعتداء الإرهابي الذي طال ساحة طيران وسط العاصمة بغداد الاسبوع الماضي.

وقال مسؤول إعلام قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى التابع للعتبة الحسينية المقدسة عماد الجشعمي في بيان، إنه "بتوجيه من قبل ممثلي المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد الصافي، قام وفد من العتبتين المقدستين بزيارة جرحى التفجيرين الارهابين اللذان وقعا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، وذلك للوقوف على حالتهم، وعيادتهم، والاطمئنان عليهم، وتقديم يد العون لهم".

واضاف أن "العتبتين المقدستين تعلنان عن استعدادهما لعلاج المصابين ونقلهم الى المستشفيات التابعة للعتبتين في كربلاء المقدسة واجراء اللازم بما تتطلب الحالة الصحية للجرحى وبالمجان".