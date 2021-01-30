شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلق الرحلات الجوية مع الدول غير الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الفرنسية سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار سريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا حول العالم، بينها تعليق الرحلات الجوية مع الدول غير الأوروبية لكنها تفادت فرض حجر صحي شامل في البلاد.

وقال رئيس الحكومة جان كاستيكس في تصريح صحفي الليلة الماضية، عقب اجتماع مجلس الدفاع المصغر في قصر الإيليزيه ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون «ستغلق فرنسا حدودها أمام جميع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي اعتباراً من منتصف ليل يوم الأحد ما لم يكن هناك سبب مقنع للحد من انتشار وباء فيروس كورونا وسلالاته المتحورة وأي دخول إلى فرنسا من إحدى دول الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطاً بالإدلاء بنتيجة اختبار PCR سلبية باستثناء العاملين عبر الحدود».

وأكد كاستيكس أن حكومته قررت تفادي فرض حجر صحي جديد شامل في البلاد في الوقت الراهن معلناً عن تشديد الإجراءات في المحال التجارية بالتوازي، حيث سيتم إغلاق جميع المحال غير الغذائية التي تزيد مساحتها على 20 ألف متر مربع، مؤكداً أن حكومته ستشجع أكثر العمل عن بعد خلال شهر فبراير.