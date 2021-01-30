شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب يشجع الريال ثم ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عبر بطل الفنون القتالية المختلطة الداغستاني حبيب نورمحمدوف، عن رغبته الكبيرة في حضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على هامش لقاء جمعه مع مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في مجمع ناس الرياضي بمدينة دبي.

وأضاف حبيب الذي اعتزل الرياضة بعد الفوز بنزاله الـ29 على حساب الأمريكي جايثي: «أحب كرة القدم الإنجليزية، حتى أضعف الفرق تلعب مباريات مميزة، أحب ليفربول، أتذكر أنني كنت صغيراً في 2005 وشاهدنا من شاشة عملاقة على شاطئ البحر في داغستان فريق ليفربول يفوز على ميلان، كنت متفائلاً بفوز ليفربول حتى بعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة 3- صفر للميلان، كان الفريق يضم ميلان باروس وفلاديمير سميكر وجون آرن رييس وسامي هيبيا وستيفن جيرارد، كان قوياً وفريق ليفربول الآن أيضاً قوي لكنني في المقام الأول مشجع كبير لريال مدريد».

