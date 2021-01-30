شكرا لقرائتكم خبر عن لينجارد لاعب وسط يونايتد إلى وست هام معاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ناديا مانشستر يونايتد ووست هام أمس الجمعة، انتقال جيسي لينجارد لاعب وسط يونايتد على سبيل الإعارة إلى وست هام حتى نهاية الموسم الحالي (2020-2021).

ولم يشارك لينجارد لاعب منتخب إنجلترا في أي مباراة ليونايتد في الدوري خلال الموسم الحالي ولعب ثلاث مباريات فقط مع فريقه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج لينجارد (28 عاماً) من حسابات المدرب أولي جونار سولشار وشارك أساسياً فقط في تسع مباريات في الدوري بالموسم الماضي وهز الشباك في مباراة فريقه الأخيرة في الموسم.

وسيعود لينجارد للعمل مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد ديفيد مويز في وست هام ويرغب في إعادة إحياء مسيرته تحت قيادة المدرب الاسكتلندي في ملعب لندن.

وقال لينجارد لمحطة وست هام التلفزيونية «إنه فصل جديد في مسيرتي. لا يوجد أي شيء مضمون لكني جئت إلى هنا للعمل بقوة ومساعدة الفريق من خلال خبرتي. هذا هو هدفي الرئيسي».

وتابع «أرغب فقط في الاستمتاع وخوض المباريات مجددا».

ولن يلحق لينجارد بمباراة وست هام في الدوري أمام ليفربول يوم الأحد لكنه سيعزز صفوف فريق المدرب مويز الساعي للعب في أوروبا الموسم المقبل.

وكان لينجارد الذي شارك في 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا عبر عن شعوره بالإحباط في الصيف الماضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وخاض 210 مباريات وسجل 33 هدفاً مع يونايتد وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وينتهي عقد لينجارد الحالي مع يونايتد في يونيو/حزيران 2022.