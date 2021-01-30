شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور سلطان بن أحمد.. «إكسبوجر» يكشف تفاصيل دورته الخامسة الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يعقد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في «بيت الحكمة» بالشارقة، 10 صباح بعد غدٍ الاثنين، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

ويقام المهرجان من 10 حتى 13 فبراير/شباط بدورته الخامسة، مستضيفاً نخبة من أفضل مصوري العالم، الذين يشاركون بأعمالهم التي تعرّف بالعديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية والبيئية والرياضية وغيرها، ويقدمون لهواة وعشاق التصوير الفوتوغرافي سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية والحوارية.

ويتيح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفرصة أمام عشاق التصوير الفوتوغرافي، ووسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي عن بُعد عبر رابط Zoom التالي: https://us02web.zoom.us/j/89459437303?pwd=UHBpVVhUbm5ZOW9GbGRhYzBnTC9Hd…

ويتطرق المهرجان الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، هذا العام للتأكيد على قوة الصورة ودورها في نقل المشهد وتغيير الرأي العالم، والتعريف بأهم القضايا الإنسانية، كما يكشف من خلال ما ينظمه من معارض عن جماليات الحياة، وأحداثها، ولحظاتها وغرابتها، وينقل للجمهور سير الشعوب وهمومها. في الوقت ذاته، يكتشف الجمهور تفاصيل أخرى عن ضراوة الحرب، وبشاعة اللجوء، ويتعرف إلى مشاهد بصرية تعكس أهمية التصوير الفوتوغرافي باعتباره شاهداً وموثّقاً لسيرة الحياة.