شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات مهمة على أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. أبرزها "عمال التشجير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 3 اجتماعات مهمة الأسبوع القادم، الأول يوم الأحد للاستماع إلى وزير القوى العاملة بشأن البيان الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين الموافق 25 يناير.

وتستمع اللجنة في اجتماعها المقرر له الاثنين القادم إلى وزير القوى العاملة بشأن ما يدخل فى اختصاص اللجنة من البيان الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين الموافق 25 يناير.

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء للاستماع إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة وعمال التشجير والعمال على حساب الصناديق الخاصة، والعمالة غير المنتظمة، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، من مشكلة تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وصرف البدل النقدى للإجازات، وغيرها من المشكلات التى رصدتها اللجنة.