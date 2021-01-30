شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب أمام لجنة الرياضة بمجلس النواب لعرض بيانه الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا لها يوم الاثنين القادم لأخذ الموافقة النهائية على مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.

كما تجتمع اللجنة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة وزير الشباب والرياضة فى بيانه عن موقف الوزارة من برنامج عمل الحكومة الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 يناير.

وكان قد وجه أعضاء مجلس النواب انتقادات لوضع المنظومة الرياضية ومراكز الشباب فيما يخص بعض القضايا والمشكلات، مطالبين بالاهتمام بشكل أكبر بمراكز الشباب ودورها في احتواء شباب مصر، وذلك خلال تعقيب النواب على بيان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 - 2020).

وأحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إلى لجنة الشباب والرياضة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، حيث كلف رئيس المجلس، اللجنة البرلمانية، بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها، بشأن بيان الوزير، لعرضه على مكتب المجلس.