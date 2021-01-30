الاثنين.. بدء تسليم 408 وحدات بـ "سكن مصر" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ بعد غد الاثنين 1/2/2021، وحتى يوم يوم الاثنين 1/3/2021 في تسليم 408 وحدات سكنية (17 عمارة) بمشروع "سكن مصر" (المرحلة الثالثة) شمال الواحة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 149، يوم الاثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 150، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 151، يوم الأربعاء 3/2/2021، وتخصيص يوم الخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 152، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الاثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 10/2/2021، وتخصيص يوم الخميس 11/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 77، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الاثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 17/2/2021، وتخصيص يوم الخميس 18/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الاثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 24/2/2021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الاثنين1/3/2021، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.​