القوى العاملة: تعيين 851 شابا واستخراج 535 شهادة قياس مستوى مهارة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 851 شابا، منهم 11 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2352 شابا.

وقال أحمد جابر وكيل المديرية، إن المديرية استخرجت خلال شهر ديسمبر الماضي 535 شهادة قياس مستوى مهارة، و463 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 203 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا وتحويل 191 منها للقضاء، و11 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية، صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 45 ألف جنيه لـ 20 عاملا، فضلاً عن تسجيل 45 عاملاً جديداً على المنظومة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 276 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 32 محضراً، وبحث شكوى فردية، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 65 عامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 128 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.

كما تم متابعة 194 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.​