وزير التنمية المحلية يصل الأقصر لتفقد مشروعات برنامج الأغذية العالمي وتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:​

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، منذ قليل، إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبحث ربطها بالمشروعات والمبادرات الناجحة والمتميزة للوزارة في باقي محافظات الصعيد.

كان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وآلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج.

ومن المقرر أن يقوم شعراوي ومحافظ الأقصر ومدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة بزيارة إلى قرية البغدادي بمركز البياضية.

وسيقوم وزير التنمية المحلية والمحافظ بمتابعة عدد من المشروعات في قرية البغدادي وعلى رأسها تبطين الترع وتقنيات زراعة محسنة وتجميع حيازات الأراضي ومحطة طاقة شمسية وزيارة وحدة التجفيف الشمسي للطماطم التي تديرها السيدات.

يعقب ذلك جولة في مركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونقل المعرفة والذي تم إنشاءه من قبل الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي لتبادل الدروس المستفادة وقصص النجاح في بناء القدرة على الصمود والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.

وفي نهاية الجولة بمركز الأقصر سيقوم اللواء محمود شعراوي بالتوقيع المشترك مع منجستاب هايلي على الاتفاق الإطاري للتعاون بين الوزارة والبرنامج والاتفاق على مجالات التعاون المشترك.​