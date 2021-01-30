تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك وعدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة بالعبور، بين 16 و21 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 60 و70 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات اليوم بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وهو سعر أمس، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم، بين 42 و52 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.