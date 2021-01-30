كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 102 مليونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 يناير 2021 10:16 صباحاً - أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 217 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين اكثر من 102 مليون و635 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 74 مليونا و333 ألف مريض.

27.9 مليون جرعة في أمريكا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 49.2 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا أعطت منها 27.9 مليون جرعة حتى صباح الجمعة.

وأضافت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما فايزر/بيونتك ومودرنا.

وكانت المراكز الأمريكية وزعت حتى صباح الخميس 48.3 مليون جرعة أعطت منها أكثر من 26 مليونا.

1119 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، الجمعة، إنها سجلت 1119 وفاة و59826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وتسجل البرازيل حاليا 9.12 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و222666 وفاة في المجمل.

الصين تسجل 52 إصابة جديدة

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، السبت، أنها سجلت 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 29 يناير/كانون الثاني، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن 36 من الإصابات الجديدة محلية بينما جاءت 16 حالة عدوى أخرى من الخارج.

كما تراجع عدد الإصابات الخالية من الأعراض إلى 16 مقابل 42 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89430 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

المكسيك تسجل 16374 إصابة جديدة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، أنها سجلت 16374 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1434 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و841893 إصابة و156579 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.