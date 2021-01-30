جرائم حرب متنوعة وانتهاكات..  تقرير يكشف الوجه القبيح لأردوغان في سوريا

يوماً تلو الآخر تفضح الهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، بعد عدوانه الأخير على الشمال السورى والذى ارتكبت خلاله القوات التركية جرائم حرب متنوعة وانتهاكات عدة كان غالبية ضحاياها المدنيين.

وفى تقرير لها قالت منظمة العفو الدولية إن المئات من اللاجئين السوريين فى تركيا قد تم إجبارهم على العودة إلى بلادهم التى تمزقها الحرب، وبعضهم كان مقيدا، بعدما تلقيهم تهديدات بالعنف أو تعرضهم للخداع للتوقيع على اتفاقات العودة التطوعية.

التقرير الذى نشرت تفاصيله صحيفة الجارديان، قال إن هناك معلومات توثق على الأقل 20 حالة من الترحيل القسرى غير القانونى من قبل السلطات التركية.

ولفتت الجارديان إلى أن تركيا تستضيف ما يقدر بـ 3.6 مليون سورى، وهو الوضع الذى أصبح يمثل صداعا سياسيا محليا لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان ، على حد وصفها.

وكان أردوغان قد أعلن قبل شن عدوانه على سوريا أنه يسعى لإعادة توطين مليون شخص فى منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية.

وشنت وسائل الإعلام العالمية هجوماً حاداً على أردوغان بسبب العدوان على شمال سوريا بحق المدنيين الأكراد، حيث تصدرت صورة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان غلاف مجلة " لوبوان" الفرنسية واصفة إياه بالديكتاتور .