بالفيديو درجال يهدد الشركة المنفذة لمشروع ملعب نادي الزوراء بالمحاسبة

هدّد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، الشركة الإيرانية المنفذة لمشروع ملعب نادي الزوراء، وسط العاصمة بغداد، بمحاسبتها وفق الأطر القانونية.

وانفجر درجال غاضباً لدى دخوله الملعب، بعد فشل الشركة في الإيفاء بالتعهدات المكتوبة للجانب العراقي، بإنجاز المراحل المتفق عليها سابقاً، ولم يقتنع الوزير العراقي بتبريرات الشركة، بعدم وجود عدد كافٍ من العمالة الإيرانية في هذا الوقت.

وقال شاكر الجبوري مدير الدائرة القانونية في وزارة الشباب والرياضة إن الشركة الإيرانية لم تنجز المشروع حسب ما هو متفق عليه، رغم كثرة الوعود والتعهدات المكتوبة من قبلهم، وإن الوزير منحهم أكثر من فرصة. وتبدو تبريرات الشركة غير منطقية وغير مقبولة، خصوصا مبرر الشركة بأن العمال الإيرانييين خرجوا في إجازة في الأيام الماضية، في الوقت الذي تستطيع فيه الشركة أن تستعين بالعمالة العراقية في إنجاز العمل المتبقي، على حدِّ قوله.