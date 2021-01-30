اختتام منافسات الجودو في النجف

وأكد عضو الاتحاد العراقي المركزي للجودو علي نظار في بيان ان "هذه البطولة تعد الاولى للعام الجاري في منهاج أنشطة الاتحاد المركزي برئاسة الدكتور عدي الربيعي ، مبينا ان ثمانية أندية شاركت في منافساتها لفئات الأشبال والناشئين والشباب والمتقدمين".وأضاف ان "المركز الثاني كان من نصيب نادي التضامن ، فيما حصل نادي الكوفة على المركز الثالث وجاء نادي المشخاب رابعا والكرار بالمركز الخامس"، لافتا الى ان "البطولة كشفت عن خامات جديدة في عمر الزهور من شأنها أن تضمن لها مستقبل واعد على البساط".

وأعرب نظار عن سعادته لما "أفرزته تلك البطولة من أمور بمنتهى الروعة تخص الجانب التنظيمي والاداري فضلا عن الجانب الفني للاعبين والمدربين الذين أكدوا انهم على مستوى عال من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع"، مختتما ان "المستقبل القريب سيشهد ثورة كبيرة على البساط من خلال ما تمتلكه الأندية النجفية من طاقات رائعة للفئات العمرية التي نتوسم فيها كل الخير لمستقبل اللعبة".