الكشف عن شروط استضافة دور المجموعات في ابطال آسيا

اعلن الإتحاد الآسيوي بكرة القدم عن استقبال طلبات الدول الراغبة بإستضافة مباريات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا .

واوضح الإتحاد الاسيوي ان الدول الراغبة باستضافة أكثر من مجموعة تقديم طلب أيضاً شرط أن يكون المكان بمدينة واحدة لكل مجموعة أو المجموعتين أن توفرت الإمكانية ومستوفية لكامل شروط الإتحاد الآسيوي.

هذا و ستقام بنظام التجمع في دولة واحدة بالفترة من 14 لغاية 30 من شهر نيسان المقبل (بواقع مباراة كل 3 أيام).