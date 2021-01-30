شركة عالمية لبناء المدينة ملك سلمان في بغداد

وبينت صحيفة مكة السعودية التي تصدر في المملكة العربية السعودية ان الشركة العالمية POPULOUS هي من ستقوم ببناء مدينة الملك سلمان الرياضية في العاصمة العراقية بغداد والمهداة من السعودية للعراق بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار.

وجرى الاتفاق على أن يكون الملعب مشابها لملعب توتنهام الإنجليزي وبسعة 85 ألف متفرج، مع اختلافات بسيطة، فيما سيبدأ التنفيذ في يونيو المقبل.