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شركة عالمية لبناء المدينة ملك سلمان في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-30 | 08:02

شركة عالمية لبناء المدينة ملك سلمان في بغداد

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اشارت صحيفة سعودية بان شركة عالمية ستقوم ببناء مدينة الملك سلمان في العاصمة العراقية بغداد .

وبينت صحيفة مكة التي تصدر في المملكة العربية السعودية ان الشركة العالمية POPULOUS هي من ستقوم ببناء مدينة الملك سلمان الرياضية في العاصمة العراقية بغداد والمهداة من السعودية للعراق بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار.

وجرى الاتفاق على أن يكون الملعب مشابها لملعب توتنهام الإنجليزي وبسعة 85 ألف متفرج، مع اختلافات بسيطة، فيما سيبدأ التنفيذ في يونيو المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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