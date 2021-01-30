رحيمة سعيد باول وحدة تدريبية كمدرب

عبر اللاعب السابق للمنتخب الوطني علي حسين رحيمة اليوم السبت عن سعادته في التعاقد مع إدارة نادي الصناعات الكهربائية يوم امس الجمعة ليكون ضمن الجهاز الفني للفريق .

وقال اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي انا سعيد كون مسيرتي التدريبية قد بدات مع النجمين عباس عبيد وشقيقه حيدر عبيد مضيفا ان المهمة لن تكون سهلة ولكن بتكاتف الجميع سيكون الصناعات الكهربائية ندا قويا للفرق الاخرى يذكر ان ادارة الصناعات الكهربائية قد تعاقدت مع الجهاز الفني المتكون من الاخوين عباس وحيدر عبيد بالاضافة الى علي حسين رحيمة لقيادة الفريق بعد اعتذار المدرب السابق عماد عودة عن التواصل في قيادة الفريق وتم انهاء العقد معه بالتراضي .