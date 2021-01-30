شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة قتلى بتحطم مروحية عسكرية في كوبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل خمسة أشخاص صباح الجمعة في تحطّم مروحيّة عسكريّة بين إقليم هولغوين وغوانتانامو في شرق كوبا، حسب وزارة القوّات المسلّحة الكوبيّة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام حكوميّة إنّ المروحيّة «تحطمت فوق تلّ ومات جميع مَن كانوا على متنها».

وأشارت إلى أنّ «لجنة من وزارة القوّات المسلّحة الثوريّة تحقّق حالياً في أسباب الحادث».

يعود آخر حادث طيران خطير في كوبا إلى أيّار/مايو 2018، عندما تحطّمت طائرة بُعيد إقلاعها من مطار هافانا ما أسفر عن مقتل 112 شخصاً، بينما نجت راكبة واحدة فقط.