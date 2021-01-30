شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي ينتقد تحليق طائرات صينية فوق بحر الصين الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إن طائرات عسكرية صينية كانت قد حلقت فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي لم تشكل أي تهديد «في أي وقت» لمجموعة حاملات طائرات أمريكية بالمنطقة، لكنه وصفها بأنها كانت مثالاً لزعزعة الاستقرار ونهج بكين العدائي.

وذكرت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأمريكي في بيان أن «مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحي البحرية والجو بجيش التحرير الشعبي ولم يشكلا أي تهديد في أي وقت على سفن وطائرات وبحارة البحرية الأمريكية».

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه: إن الطائرات الصينية ظلت على مسافة من السفن البحرية الأمريكية لم تقل عن 250 ميلاً بحرياً.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعقيب.

وتزعم الصين أحقيتها في بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وأقامت قواعد عسكرية في جزر صناعية بالبحر الغني بموارد الطاقة، لكن بروناي، وماليزيا، والفلبين، وتايوان، وفيتنام تزعم أيضاً أحقيتها في أجزاء من البحر.

وأصبحت المنطقة البحرية بؤرة توتر في العلاقات الأمريكية-الصينية، وتتهم واشنطن الصين مراراً بإضفاء طابع عسكري على البحر الصيني الجنوبي والسعي لإرهاب دول آسيوية مجاورة ربما ترغب في الاستفادة من ثرواته من النفط والغاز.

وفي المقابل، عبرت الصين مراراً عن غضبها من النشاط العسكري الأمريكي بالمنطقة، وقالت يوم الاثنين إن مثل هذه التحركات ليست بناءة للسلام والاستقرار الإقليمي.