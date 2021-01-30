تركيا.. 16 مليون شخص يعيشون على خط الفقر ويحتاجون المساعدات 

كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن 16 مليون شخص داخل تركيا يعيشون على خط الفقر، بينما يعيش 52 مليون شخص على الديون.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية عن نتائج دراسة الدخل والظروف المعيشية، حيث أشارت الدراسة إلى أن 16 مليون شخص داخل تركيا يعيشون على خط الفقر، بينما يعجز 29 مليون شخص عن تناول اللحم ليومين، وأضافت الدراسة أن 50 مليون شخص لا يملكون الإمكانات الكافية لقضاء عطلة، بينما يعيش 52 مليون شخص على الديون.

وأوضحت الدراسة أن 13.5 مليون شخص يواجهون صعوبات في تلبية نفقات السكن، بينما يعجز 18.6 مليون شخص عن الحصول على تدفئة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن 23 مليون شخص يعانون من مشاكل مالية صعبة.

وأفادت الدراسة أن 2.6 مليون شخص يعانون من الفقر بمدينة إسطنبول التي تُعد المدينة الأغنى في تركيا، فيما يعاني مليون شخص من الفقر في العاصمة أنقرة التي تُعد الأعلى في معدلات الدخل الفردي.