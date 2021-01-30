شكرا لقرائتكم خبر عن قانونا الموارد المائية والثروة السمكية على مائدة لجنة الزراعة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة الأول بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والثانى بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وخصصت اللجنة اجتماعها المقرر له يوم الأحد القادم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والذى يمثل نقلة نوعية فى منظومة الرى على مستوى الجمهورية والتحول للرى بالطرق الحديثة، حيث سيساهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، كما أنه يعد خارطة طريق نحو ترشيد الاستهلاك لتجريم إهدار المال والتعدى على المجارى والقنوات المائية، والاستفادة من المياه الجوفية بالشكل الذى يضمن الاستدامة، ومياه الأمطار والسيول بالشكل الأمثل.

كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.