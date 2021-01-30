وفاة فنان مصري بعد الصراع مع المرض

وقال شعبان يوسف ناعيا ومودعا فهمي الخولي، "وكان تسليمه علي وداعا..الصديق الغالي والحبيب..المخرج الكبير فهمى الخولي..مع السلامة مع السلامة".

كما غيب الموت، أمس الجمعة، 3 شخصيات من الوسط الفني في مصر أبرزهم محمد الصغير خبير التجميل ووالد زوجة الفنان أحمد السقا.

