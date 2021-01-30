'اف بي آي' يكشف تفاصيل خطيرة بشأن اقتحام الكونغرس

وزادت السلطات الفيدرالية مرة أخرى المكافأة على المعلومات حول من وضع القنبلتين لتصبح 100 ألف دولار، وأصدرت تفاصيل وصورا جديدة لمشتبه به.

وقال المكتب إن "القنابل وضعت بين الساعة 7:30 و8:30 مساء، في الخامس من يناير في الليلة التي سبقت اندلاع أحداث الشغب.



وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا أحذية المشتبه به على أنها أحذية من نوع Nike Air Max Speed Turf ذات لون أصفر وأسود ورمادي"، كما نشر صورا محسنة لها، إلى جانب صور القنبلتين.وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل بزيادة المكافأة مرة واحدة - إلى 75 ألف دولار - في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت شبكة CNN بوقت سابق أن القنابل كانت بطول ثماني بوصات وموصولة بمؤقتات ومليئة بمسحوق متفجر، وأعرب المحققون لدى فحصهم بقايا الأجهزة في معمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في فيرجينيا، عن قلقهم من أن المفجر لا يزال في العمل، لافتة إلى أن هذا الجانب من التحقيق، لا يزال واحدا من أكثر الألغاز إثارة للقلق بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

