هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية شرقي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، سقوط عدد من الضحايا جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية بإقليم ننكرهار شرقي البلاد.

وقال غلام ساني ستانيكزاي رئيس شرطة إقليم ننكرهار، إن الهجوم بالسيارة المفخخة استهدف قاعدة للجيش في منطقة شيرزاد الواقعة غربي الإقليم وتسبب في وقوع إصابات".



وفي فبراير/شباط الماضي أعلن المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن "قوة مشتركة كانت تقوم بعملية في إقليم ننجرهار تعرضت لنيران مباشرة"، مشيرا إلى مقتل عسكريين أمريكيين اثنين وإصابة 6 آخرين عندما قام شخص يرتدي زي القوات الأفغانية بإطلاق النار عليهم.

وأمس الجمعة، حضّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الإدارة الأمريكية الجديدة على تكثيف الضغط على حركة طالبان وعدم التسرع في سحب المزيد من القوات.

وقال غني إن حركة طالبان فشلت في الوفاء بالشروط المتفق عليها في اتفاق فبراير/شباط 2020 مع الولايات المتحدة للحد من الهجمات في أفغانستان وقطع العلاقات طويلة الأمد مع تنظيم القاعدة.



وأشار إلى أن طالبان استغلت اندفاع الرئيس السابق دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لمواصلة مهاجمة القوات الحكومية.

وللولايات المتحدة نحو 2500 جندي في أفغانستان، وهو رقم انخفض بشدة من قرابة 13 ألف عسكري قبل عام.

في اتفاق انسحاب إدارة ترامب مع طالبان، كان من المفترض أن تسحب الولايات المتحدة جميع القوات بحلول مايو/أيار 2021 مقابل تعهدات أمنية من الحركة.