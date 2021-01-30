رئيس حزب السعادة لأردوغان: إذا كنت لا ترى من يأكل القمامة فلن يمكنك فهم الحقائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس حزب السعادة التركي تمل كرم الله أوغلو، تحذيرًا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا :" نتحدث بأسلوب صعب قليلًا ليس من أجل أن نوبخك ونؤذيك، ولكن من أجل أن تزيل تلك الأخطاء، الأصدقاء الحقيقيون هم أولئك الذين يحذرون ويذكرون، ولا يخفون أخطاء بعضهم البعض".



وأضاف كرم الله أوغلو: «في تركيا تشوهت العدالة والاقتصاد والديمقراطية! هناك حاجة لإصلاح العدالة، ولكن هذا الإصلاح يجب أن يتم أولًا في الضمير والسلوك. نحن أيضًا بحاجة إلى إصلاح جدي في الاقتصاد. يجب إصلاح الاقتصاد المدمر من الصفر، لن تقوينا هذه الإصلاحات أبدًا إذا لم نتوقف عن إعطاء الأموال للخرسانة والأسفلت والحديد ولم نلجأ إلى الاستثمارات من أجل الإنتاج. يجب أيضًا إجراء الإصلاح في الديمقراطية. على تركيا التخلص من السيطرة المطلقة على النظام الرئاسي"، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

وحول الأوضاع الاقتصادية، قال: "ارتفاع أسعار الفائدة هو نتيجة لسياسة اقتصادية خاطئة. كانت مصلحة تركيا في دفع هذا المبلغ في عام 2002 تبلغ 51 مليارًا، وبلغ الرقم في عام 2020 121 مليارًا. المبلغ المقدر لهذا العام 80 مليار ليرة تركية. لا تزال الحكومة لا تضع الاستثمارات الموجهة للإنتاج على جدول أعمالها. في سبيل الله، أوقفوا هذه السياسات الاقتصادية القائمة على الديون. إذا لجأت إلى استثمارات الإنتاج، فلن نحتاج إلى الديون على أي حال. من أكبر علامات الانفصال عن الجمهور أن الرئيس لا يستمع إلى الناس ولا يعرف مشاكل الناس، إذا كنت لا ترى أولئك الذين يجمعون الخبز من القمامة، فلا يمكنك بالطبع فهم الحقائق، أناشد الرئيس. اختلط بالأمة بمودة الأب، وقم بزيارة أصحاب المتاجر واستمع إلى مشاكلهم، ثم سترى مشاكل التجار لدينا".

وعلق كرم الله أوغلو على أوضاع التجار في تركيا، قائلًا :"وفقًا لبيانات اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا فإن عدد المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية التي أغلقت في الفترة من يناير إلى أكتوبر بلغ 15745 مؤسسة بزيادة قدرها 16.61 %. وزاد عدد الشركات التي أغلقت في نفس الفترة بنسبة 12.67 % إلى 11223. وهكذا، تم إغلاق 26968 مكان عمل في فترة الأشهر العشرة الأولى من 2020. إذا أغلقت دولة محل تجارها، فعليها أن تشرح حزم الدعم قبل قرار إغلاقها، حاليًا، لا يستطيع التجار لدينا دفع أجور عمالهم وديون الضرائب إلى جانب إغلاقهم، يجب على الحكومة ألا تترك أصحاب المتاجر وحدهم".