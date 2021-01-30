شكرا لقرائتكم فيروس كورونا فرنسا تحظر دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، مساء الجمعة، عقب اجتماع مجلس الدفاع، أن بلاده ستحظر دخول جميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومغادرتهم إلا لأسباب قاهرة بسبب كورونا، محذراً من أن التحورين البريطاني والجنوب إفريقي قد يسرعان في انتشار الجائحة.

وقال كاستكس: "سيمنع دخول فرنسا ومغادرة أراضينا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ما لم تكن هناك أسباب قاهرة".

مطار أورلي

وأضاف: "هذه القاعدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل".

وحذر كاستكس من أن السلالتين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية قد تسرّعان انتشار الوباء.

وأشار كاستكس إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن تفشي وباء كورونا، وأن السلطات الفرنسية تبذل جهودا كبيرة لتجنب إغلاق جديد في البلاد، بينما ستتعامل قوات الشرطة بشكل جاد مع مخالفي حظر التجول.

من جهته، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم فرض حجر صحي كامل في البلاد، وأشار إلى ضرورة تشديد حظر التجول، إضافة إلى إغلاق الحدود مع خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماكرون على أهمية تشديد الرقابة على القادمين من داخل الاتحاد بإلزامية الفحوصات السلبية لاختبار (PCR)، وتكثيف حملات الفحوص والتلقيح في البلاد.