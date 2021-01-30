ماكرون يتحدث عن موقف السعودية من الاتفاق النووي مع إيران

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن التفاوض مع إيران سيكون صارماً، مؤكداً أن السعودية ستكون جزءاً من أي اتفاق.

جاء ذلك في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام، شدد خلاله ماكرون على ضرورة عدم ارتكاب خطأ العام الاتفاق النووي الموقع في 2015 عندما تم استبعاد القوى الإقليمية.

وفيما أكد أنه "يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران"، حذر ماكرون من أن "الوقت المتبقى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً".

وبخصوص لبنان، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجري زيارة ثالثة إلى بيروت "بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات".

وأشار ماكرون إلى أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، معتبراً أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان".

وتابع "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".