فرنسا تغلق حدودها أمام الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

قررت فرنسا يوم الجمعة إغلاق حدودها أمام الأشخاص القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس مساء الجمعة، إن سيتم منع السفر بين فرنسا ودول خارج الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأضاف أن الاستثناءات ستكون فقط لسبب وجيه.

ودار نقاش في الأيام الأخيرة حول إغلاق ثالث محتمل. ووصف كاستيكس إغلاق الحدود بأنه "فرصة أخيرة" لتجنب إغلاق آخر.

وقال رئيس الوزراء أيضا إنه سيتم إغلاق مراكز التسوق الكبيرة، باستثناء متاجر البقالة، اعتبارا من يوم الاحد.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تكثيف العمل من المنزل، وسيتم وضع التفاصيل يوم الاثنين في محادثات مع أرباب العمل والنقابات العمالية.

وأضاف كاستكس أن الشرطة والدرك سيكونان أكثر يقظة بشأن الامتثال لقيود فيروس كورونا.

وتطبق فرنسا حاليا حظر تجول يبدأ في الساعة 6 مساء، مع استثناءات فقط للأشخاص الذين ينتقلون إلى العمل.