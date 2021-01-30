الإخوان الإرهابية بمصر تشهد حاليا حالة من التفكك التنظيمي والتخبط السياسي

كشفت تقرير بأن الجماعة "تشهد حاليا حالة من التفكك التنظيمي، والارتباك الفكري، والتخبط السياسي، والسقوط الشعبي".

وأك التقرير بأن الأجهزة الأمنية لديها وعي قوي، وتمتلك المعلومة والرؤية بعد أن وجهت ضربات عديدة قاصمة للتنظيم"، مردفا: "الدولة المصرية تسير حاليا في وضع سليم وصحيح على المستوى السياسي والاقتصادي والأمن".

كما أنمسألة إحياء الفكر مرة أخرى هو الأزمة الحقيقية، حيث إن التنظيمات من السهل أن تتفكك مقابل صناعة تنظيم آخر عن طريق المشروع الفكري، أو الأطر الفكرية الموجودة ويتم استثمارها واستغلالها".

ومنذ سقوط حكم الإخوان في مصر عام 2013، لم تتوقف محاولات التنظيم الإرهابي لبث الفوضى بالداخل المصري، واستغلال الأحداث لإعادة الجماعة المطرودة بأمر الشعب إلى المشهد السياسي، لكنه دائما ما يفشل في تحقيق مآربه التخريبية بفضل يقظة الأجهزة الأمنية ووعي الشعب المصري.