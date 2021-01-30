خبراء منظمة الصحة يزورون مستشفى في ووهان استقبل أولى إصابات كورونا

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يُواصل خبراء منظّمة الصحّة العالميّة السبت في ووهان بوسط الصين تحقيقهم الميداني المتعلّق بمصدر فيروس كورونا، في مهمّة ينبغي أن تقودهم إلى مواقع حسّاسة.

ولا يزال الجدول الزمني الدقيق لعمل الخبراء غير واضح.

وبعد إنهائهم حجرًا صحّيًا استمرّ 14 يومًا، توجّه أعضاء الفريق صباحًا إلى مستشفى جينيينتان في ووهان في ظلّ حراسة مشدّدة، حسب مشاهدات وكالة فرانس برس.

وهذه أوّل مؤسّسة استقبلت مرضى أصيبوا بما كان وقتذاك فيروسًا غامضًا، في المدينة التي بدأت فيها الجائحة نهاية عام 2019.

وحاولت منظّمة الصحّة العالميّة الجمعة التخفيف من سقف التوقّعات.

وقال مايكل رايان، مدير عمليّات الطوارئ في المنظّمة، "أريد أن أحذّر الجميع: إنّ النجاح في تحقيقٍ يتعلّق بانتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان، لا يُقاس بالضرورة بالعثور على مصدرٍ خلال المهمّة الأولى".

وتابع "هذه أشياء معقّدة، وما نحتاج إلى فعله هو جمع كلّ البيانات، وجميع المعلومات، وتلخيص المناقشات كافّة وما هي الدراسات الإضافيّة للوصول إلى الإجابة".

كما أشار إلى زيارات ستتمّ خصوصًا إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات، وإلى سوق في المدينة بيعت فيه حيوانات وحيثُ يمكن أن يكون الفيروس قد انتقل إلى البشر.

وكان الخبراء بدأوا الجمعة تحقيقهم الميداني، وقد تبعهم حشد من الصحافيين.