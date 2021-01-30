حادث مؤسف.. وفاة “صباغ” بعد سقوطه من الطابق الثاني في مدينة واد زم

جدة - عبدالحي حسين - شهدت مدينة واد زم، مساء الخميس، حادثا مؤسفا، بعد سقوط عامل “صباغ” من الطابق الثاني لإحدى المنازل، ما تسبب في وفاته في الحين.

وحسب مصادر محلية، فإن عامل “صباغ”، يبلغ من العمر حوالي 51 سنة، لقي مصرعه، مساء أمس، بعد سقوطه بشكل مفاجئ من “السرير الخشبي”، ما عرضه لكسور خطيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، متأثرا بالإصابات الخطيرة، التي تعرض لها على مستوى الرأس.

وحلت في عين المكان مختلف المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثة الهالك لإخضاعها لتشريح في المستشفى المحلي في واد زم، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ضروف، وملابسات الحادث.