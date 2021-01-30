العاهل الإسباني: إسبانيا والمغرب بلدان يتقاسمان مصالح وتحديات مشتركة

جدة - عبدالحي حسين - أكد العاهل الإسباني الملك فليبي السادس على أهمية العلاقات التي تجمع بين إسبانيا والمغرب “البلدان اللذان يتقاسمان مصالح وتحديات مشتركة”.

وقال العاهل الإسباني في كلمة ألقاها أمس الخميس، خلال حفل الاستقبال السنوي للسفراء المعتمدين لدى إسبانيا ونشرت على الموقع الرسمي للقصر الملكي الإسباني “نأمل أن تسمح لنا الوضعية الصحية قريبا باستئناف جدول أعمال الاجتماعات مع المغرب.. البلد الذي نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة”.

وأوضح الملك فليبي السادس أن “علاقات إسبانيا مع بلدان منطقة المغرب العربي تتسم بالتقارب والصداقة”.

وأكد في هذا السياق أن تطور الحوار في ليبيا الذي يجري بصفة خاصة في المغرب “يعطينا الأمل في رؤية مغرب عربي آمن ومستقر”.

كما أشاد العاهل الإسباني بتطور العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية منوها باستئناف الاتصالات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الملك فليبي السادس أن إفريقيا حاضرة أكثر فأكثر في السياسة الخارجية لإسبانيا “بثقل متزايد يعكس الفرص الكبيرة التي تنفتح على هذه القارة”.