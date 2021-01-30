وزارة النقل ترفع من الطاقة الاستيعابية لمركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التجهيز والنقل الرفع من الطاقة الاستيعابية المسموح بها بالنسبة لمركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي إلى 75 بالمائة، وذلك بسبب استئناف النشاط الاقتصادي، بعد فترة الحجر الصحي العام بالبلاد.

وأنهت الوزارة في بيان تلقى “اليوم 24” نسخة منه، اليوم الجمعة، إلى علم المواطنين وكافة المهنيين بقطاع النقل الطرقي أنه “نظرا لاستئناف النشاط الاقتصادي، بعد فترة الحجر الصحي العام بالبلاد، والذي ترتب عنه ارتفاع الطلب على النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، فقد تقرر الرفع من الطاقة الاستيعابية المسموح بها بالنسبة لمركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي”.

وأضافت أن القرار يأتي على غرار ما “هو معمول به حاليا في قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي، لتصبح الطاقة الاستيعابية لهذه المركبات في حدود 75%، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار”.

وأكدت الوزارة على أهمية التقيد بالتدابير والإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات الخاص بالنقل الجماعي للأشخاص في ظل هذه الجائحة، وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته السلبية.

كما أشارت إلى أن مصالحها على الصعيدين المركزي والمحلي ستبقى “رهن إشارة المواطنين والمهنيين من أجل ضمان التطبيق السليم لمضامين دفتر التحملات، كما تضع رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 4646 للإجابة عن استفساراتهم أو لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات التي قد يرصدونها”.