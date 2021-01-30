الخياري رفقة “سائقة الطاكسي” درابيل في رمضان

جدة - عبدالحي حسين - يسجل الفكاهي محمد الخياري، حضوره في الفكاهة الرمضانية، خلال موسم العرض المقبل، بعمل كوميدي يحمل عنوان “الطاكسي العزيزة”.

ويشارك إلى جانب الخياري في بطولة “الستكوم”، الممثلة سكينة درابيل، والكوميدي محمد الكامة، ووجوه كوميدية شابة، فيما سيبث على القناة الثانية.

وتدور أحداث السلسلة حول سائقة لسيارة أجرة، تجسد شخصيتها درابيل، تتعرض لمواقف كوميدية متنوعة.

وسبق أن اجتمعت سكينة درابيل، ومحمد الخياري في ستكوم الخاوة على القناة الثانية بعنوان “الخاوة” وهو العمل، الذي لعب دورا مهما في مسيرة درابيل، وجماهريتها، حاليا.