فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية

جدة - عبدالحي حسين - قررت فرنسا إغلاق حدودها أمام الدول غير الأوروبية، باستثناء الرحلات الضرورية، وذلك حسب ما أعلن عنه رئيس الوزراء الفرنسي.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الجمعة إغلاق بلاده لحدودها بدءا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “ما لم يكن هناك مسوغا قاهرا”، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال كاستيكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه “سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسو غا قاهرا، وذلك اعتبارا من الساعة 00,00 الأحد”.