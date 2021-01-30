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اليمن.. العكبري يدعو عدد من الشخصيات لأمسية تخللها تكريم الكابتن يسلم خميس بامون شيبوب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

دعى السفير رياض عمر العكبري، المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، عصر امس الجمعة ، عدد من الشخصيات التي تزور القاهره حاليا،  الى أمسية شاي ودية، تخللها تكريم الكابتن ونجم كرة القدم والمدرب المعروف / يسلم خميس بامون ( شيبوب). 

 

واتت هذه الدعوة جريا على عادة سعادة السفير في الدعوة خلال السنوات المنصرمة لملتقيات ودية مماثلة للعديد من زوار القاهره او من الطلاب الدارسين في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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