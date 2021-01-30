شكرا لقرائتكم خبر عن 14 محور فى مشروع الموازنة للعام المالى 2021/2022 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، والتى ترسل لمجلس النواب سنويا قبل نهاية شهر مارس، وشهدت الأيام الماضية استعراض الملامح الرئيسية للموازنة فى عدد من الإجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، مع الدكتور محمد معيط ،وزير المالية والجهات ذات الصلة

أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

ونرصد الملامح الأولية لمستهدفات مشروع الموازنة، حسب ما تم استعراضه :

- يستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا.

- استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.

- العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى.

- السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة .

- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً.

- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية.

- استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق.

- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية.

- مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى.

- تحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.

- الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

- العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة.

- التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى .

- التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية .