​"سيناء الحاضر وتحديات المستقبل".. ندوة بـ"الأعلى للإعلام" الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد المقبل، ندوة في مقره بماسبيرو تحت عنوان سيناء الحاضر وتحديات المستقبل، في 11 صباحًا.

ويشارك في الندوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس.

وعقد المجلس ندوة عن مبادرة بناء الوعي 18 يناير الجاري، حاضر فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد الباز رئيس تحرير الدستور، وعدد من الأئمة والواعظات.

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